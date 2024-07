Jennifer Lopez, to kolejna gwiazd po Beyonce i Julianne Moore, która kocha najnowszą kolekcję Toma Forda na wiosnę i lato 2014. Artystka pojawiła się ostatnio na nagraniu premierowego odcinka 8. edycji show American Idol, w seksownej miniówce ze skóry pochodzącej z kolekcji tego designera.

Gwiazda miała na sobie biało-czarną sukienkę mini, którą uzupełniła białymi szpilkami. Do tego burza włosów i delikatny makijaż pasujący do śniadej cery gwiazdy i niemal doskonały look gotowy. Nie możemy doczekać się kolejnych, gwiazdorskich looków z metką Toma Forda! A wam jak się podoba wiosenno-letnia kolekcja Toma Forda?

