Edyta Herbuś została gwiazdą wrześniowej okładki „Urody”. Aktorkę i tancerkę możemy podziwiać w świetnej stylizacji, doskonałej na plażowanie zagranicą.

Żółta marynarka oraz kolorowy naszyjnik stylu etno to dodatki do bikini. Dół różniący się od biustonosza to hit sezonu, który zostanie z nami jeszcze do przyszłego lata. A do tego delikatnie podkręcone włosy sprawiające wrażenie mokrych.

Dla nas bomba, a jak wy ją oceniacie w tej stylizacji?