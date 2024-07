Na okładce najnowszego "Flesza" znalazła się piękna, jak zawsze Anna Przybylska. Aktorka pojawiła się w Sopocie podczas wieczornej imprezy Orange Kino Letnie. Miała na sobie czarną kreację z głębokim dekoltem. Wzbudziła tym samym ogromne emocje, a teraz możemy ją podziwiać na okładce popularnego dwutygodnika.

Przeczytajcie więcej o stylu Anny Przybylskiej

A do tego w 14. numerze dwutygodnika "Flesz. Gwiazdy & Styl" znajdziecie strony shoppingowe, a na nich wszystko do 100 złotych. I aż 116 modowych hitów na lato 2013. Klasyczne dodatki, pomysły na wakacyjne stylizacje oraz przegląd ultra seksownych sukienek! Czyli wszystko to ,co jest nam niezbędne latem 2013 ;)

"Flesz. Gwiazdy & Styl" trafi do kiosków w całej Polsce już jutro 15. lipca 2013.

Zachęcamy do lektury!