Sebastian Karpiel-Bułecka: „Kiedy mi źle, płaczę. Mama mnie życia uczyła. Nigdy nie powiedziała: »Musisz być twardy, chłopaki nie płaczą«, więc się nie wstydzę łez. To ludzkie. Każdy ma do nich prawo. To pomaga, oczyszcza”.