Musical #WszystkoGra już 6 maja w piątek wchodzi do kin. Aktorzy w filmie śpiewają i tańczą, dlatego do tego zadania przygotowywał ich mistrz choreografii Agustin Egurrola. Która scena z filmu była dla niego najtrudniejsza do zrealizowania i dlaczego?

Okazuje się, że zbiorowa scena tańczących piłkarzy w strugach deszczu była najtrudniejsza dla Agustina. Okiełznanie grupy, powtarzanie sceny, pilnowanie choreografii... To był nie lada wyczyn. Pod koniec Agustin aż stracił głos od krzyku.

„Nie było łatwo”. Oraz: „Napięcie jest ogromne”. A także: „Były mordercze próby. Ciężkie przygotowania” - komentował na planie #WszystkoGra Egurrola.

Po trzech miesiącach prób, nakręcono w końcu scenę do piosenki zespołu Perfekt "Ale w koło jest wesoło", która według choreografa przejdzie do historii. A Wam jak się podoba i czy naprawdę wszystko gra? Zobaczcie nasze WIDEO z kręcenia najtrudniejszej sceny w filmie.

Piosenki z filmu #WszystkoGra zebrane na płycie CD możecie mieć już od 29 kwietnia (cena 29,99 zł) - płyta w sprzedaży. Lub kupić 5 maja wraz z kolejnym numerem VIVY!

#Agustin Egurrola na premierze filmu WszystkoGra z aktorami i twórcami filmu.

Plakat filmu #WszystkoGra

Screen z z najtrudniejszej sceny w filmie #WszystkoGra.