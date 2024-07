Sasha Strunin przed laty należała do grona najbardziej obiecujących młodych wokalistek w naszym kraju. Przeboje wylansowane w zespole The Jet Set czy te pochodzące z jej solowych albumów są grane w rozgłośniach radiowych do dziś. Ostatnio jednak Sasha zniknęła. Co się z nią dzieje?

Wokalistka postanowiła wrócić do swojego pełnego imienia i nazwiska i od niedawna występuje jako Alexandra Strunin. Zmienił się też jej styl muzyczny - obecnie pracuje nad płytą, której daleko do takich brzmień. Na Instagramie zaś Strunin pokazała fotkę z planu do nowego teledysku, na którym widzimy ją w stylizacji przywołującej strój... zakonnicy. Może planuje kontrowersyjny klip na dobrą reaktywację kariery? Przekonamy się o tym już niebawem.

Sasha, a właściwie już Alexandra Strunin na planie teledysku. Tęskniliście?

