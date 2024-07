...W uroczym domku, w którym mieszka już Gina, Carmella, Bella, Lee Lee i Eva, zamieszkała Sasha. Wielbicielka sztuki nowoczesnej, miłośniczka wizyt w galerii sztuki, kochająca luksus, niespieszne życie i wytworne towarzystwo - „See & be seen Sasha” to zapach dla kobiet, które uwielbiają być w centrum uwagi…

Reklama

Oprócz bajkowej otoczki, stworzonej przez markę, potwierdzamy, że do niepowtarzalnej kolekcji zapachów marki Benefit dołączył kolejny. Sasha, to mocna kompozycja kwiatowa, pudrowa, ale intensywna. Specyficzna na tyle, że nie każdej przypadnie do gustu.

Nuty zapachowe:

Nuta głowy: kwiat pomarańczy, brzoskwinia i różowa frezja,

Nuta bazy: ylang ylang, kwiat tiare, biała peonia i jaśmin,

Nuta serca: piżmo, ambra i wanilia.

Reklama

Cena ok. 159 zł /30 ml, zapach dostępny wyłącznie w perfumeriach Sephora.