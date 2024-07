Sara Mannei jest nie tylko żoną Artura Boruca, ale i blogerką, która stale wrzuca swoje stylizacje na Insatgramie. Już niedługo pojawi się jako gość specjalny w "Project Runway". Przypomnijmy: Boruc szybko odnalazła się w "Project Runway". W programie spotkała swoją idolkę, którą bardzo wychwaliła

Sarze brakowało jednak sukcesu, który zamknął by usta wszelkim krytykom, którzy zarzucają jej lans na ściankach i zajmowaniem się wydawaniem pieniędzy męża. Teraz Mannei pochwaliła się ogromnym zainteresowaniem - jej stylizacja z bloga trafiła do francuskiego Marie Claire jako najbardziej stylowa blogerka! Żona Artura jest zachwycona, a fani już jej gratulują w komentarzach! My również jesteśmy pod wielki wrażeniem.

Tym sposobem do Kasi Tusk, Jessiki Mercedes i Claudii Adaszewskiej dołączyła Sara.

