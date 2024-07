Żona Artura Boruca odniosła się do zamieszania wokół ciąży Ani. Co na ten temat powiedziała?

Na pewno to jest męczące, współczuję Ani tego. Ja tego nie miałam, udało mi się tego uniknąć. Myślę, że jak się chce to takie rzeczy umie się zachować dla siebie. Mam kontrolę nad tym, co przecieka do mediów, co pokazuję.