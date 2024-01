Pod koniec grudnia Sandra Kubica przekazała radosną nowinę i potwierdziła, że jest w ciąży. Od dłuższego czasu modelka mówiła wprost, że chce zostać mamą. Jednak w jej przypadku nie było to oczywiste ze względu na problemy zdrowotne. Prezenterka telewizyjna zmaga się z PCOS, czyli zespołem policystycznych jajników, o czym informowała w mediach. Jak się okazuje, nie wszyscy dobrze życzą spodziewającej się dziecka influencerce, o czym opowiedziała naszemu reporterowi.

W rozmowie z naszym reporterem Sandra Kubicka szczerze opowiedziała o zajściu w upragnioną ciążę. Modelka i jej partner Baron przeszli długą i trudną drogę, podczas której przyszła mama wylała mnóstwo łez. Teraz influencerka z niecierpliwością czeka na poród. Niestety wciąż jest narażona na stres. Ten bierze się nie tylko ze względu na jej problemy zdrowotne, ale również skandaliczne komentarze internautów, którzy źle życzą jej dziecku i wróżą koniec związku z Baronem.

Przeczytałam ostatnio właśnie pod jednym postem, że mi życzą, żeby dziecko było chore, żeby Alek mnie zostawił. Że to była wpadka i on zaraz zniknie. I to mnie bardzo boli, bo ludzie nie mają zielonego pojęcia, jak wygląda nasz związek. Wydawało mi się, że już można uwierzyć i przestać z tymi głupimi komentarzami: daję im miesiąc albo pół roku

– przyznała Sandra Kubicka.