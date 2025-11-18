Sandra Kubicka, znana modelka i celebrytka, 17 listopada opublikowała poruszający wpis na Instagramie z okazji Światowego Dnia Wcześniaka. Zdecydowała się opowiedzieć o dramatycznych chwilach związanych z narodzinami jej syna Leosia, który przyszedł na świat w maju 2024 roku. Dziecko urodziło się jako wcześniak – w 33. tygodniu ciąży – i wymagało natychmiastowej hospitalizacji. Kubicka przyznała, że czas po narodzinach syna był dla niej najtrudniejszym okresem w życiu. W emocjonalnym poście napisała o "tygodniach i miesiącach przelanych łez, strachu, smutku i radości z każdego przybranego grama". Dodała, że macierzyństwo w takiej sytuacji to nieustanny rollercoaster emocji, pełen pytań, żalu i niepewności.

Syn Kubickiej urodził się w 33. tygodniu ciąży

Syn Sandry Kubickiej – Leoś – przyszedł na świat przedwcześnie, w zaledwie 33. tygodniu ciąży. Oznaczało to konieczność przebywania noworodka w szpitalu tuż po narodzinach. W zamieszczonym na Instagramie wpisie celebrytka pokazała zdjęcia ze szpitala, dokumentując pierwsze chwile po porodzie.

Jak zaznaczyła, narodziny wcześniaka są przeżyciem, którego nie sposób w pełni opisać słowami – to nie tylko wcześniejsze przyjście dziecka na świat, ale cały bagaż emocjonalny, który zostaje z rodzicami na długo po opuszczeniu szpitalnych murów.

Światowy Dzień Wcześniaka – emocjonalny wpis celebrytki

Z okazji Światowego Dnia Wcześniaka, obchodzonego co roku 17 listopada, Sandra Kubicka postanowiła podzielić się swoją historią z szeroką publicznością. W opisie na Instagramie wyznała, że tylko osoby, które same przez to przeszły, mogą w pełni zrozumieć emocjonalny ciężar takiego doświadczenia.

Celebrytka napisała:

Dla tych którzy tego nie przeżyli to po prostu dziecko, które przyszło na świat za wcześnie... a dla rodziców wcześniaka to tygodnie i miesiące pełnych przelanych łez, strachu, smutku, radości z każdego przybranego grama, chwile niepewności, niezrozumienia, żalu i pytań dlaczego?

Wspomnienia nadal bolą

Mimo że dziś Leoś jest zdrowym, silnym i pięknym chłopcem, wspomnienie inkubatora nadal sprawia Sandrze Kubickiej ogromny ból. Celebrytka otwarcie przyznała, że nie potrafi spojrzeć na inkubator bez łez. Dodała, że to, co przeżyła, zostanie z nią już na zawsze. W emocjonalnych słowach napisała:

Synku jesteś całym moim życiem, dziękuję życiu, że jesteś zdrowy.

Wpis Kubickiej przyczynił się do zwiększenia świadomości społecznej na temat tego, z czym mierzą się rodzice wcześniaków. Historie takie jak ta przypominają, jak ważne jest okazywanie empatii i wsparcia wobec osób, które przeżyły podobne dramaty.

Zobacz także:

Sandra Kubicka, Alek Baron, fot. Artur Zawadzki/REPORTER

Instagram@Sandra Kubicka