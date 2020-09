Sandra Kubicka ma koronawirusa! Jak  czuje się modelka?

Sandra Kubicka na swoim InstaStory wyjawiła fanom, że ma koronawirusa. Modelka szczegółowo opowiedziała swoim wielbicielom jak się czuje, a także jak spędza okres kwarantanny. Gwiazda przyznała, że wahała się, czy powinna wyjawić tę wiadomość na forum publicznym. Po namyśle jednak stwierdziła, że woli, by ta informacja wyszła od niej samej.

Sandra Kubicka w swoim nagraniu przyznała, że sama jest zaskoczona pozytywnym wynikiem testu na koronawirusa. Modelka dużo podróżuje i z tego względu już kilkukrotnie musiała wykonać test pod kątem zachorowania na Covid-19. Do tej pory wszystkie wyniki były negatywne, ale niestety ostatni test dał wynik dodatni. Z tego też względu Sandra Kubicka oczywiście musi pozostać w domu na kwarantannie.

Kochani, nie wiedziałam, czy o tym mówić czy nie, ponieważ bardzo się stresuję, ale wolę, żeby wyszło to ode mnie. Nie uwierzycie, bo ja też w to nie mogę uwierzyć. Jak wiecie jestem freakiem i bardzo często robię testy, bo podróżuję do różnych miejsc i bardzo dużo pracuję. I negatywne, negatywne, aż nagle dostaję telefon, że mam COVID - powiedziała na początku Sandra Kubicka.

Modelka postanowiła poinformować o tym fakcie fanów, tuż po skończonym treningu. To od razu dało sygnał jej wielbicielom, że gwiazda czuje się dobrze. Sandra Kubicka potwierdziła, że przechodzi chorobę bezobjawowo - nie ma nawet gorączki. Czuje się świetnie i dalej ma mnóstwo energii!

Przechodzę go bezobjawowo, nie mam gorączki, czuje się fenomenalnie, mam mnóstwo energii, właśnie skończyłam trening. Nie mam kaszlu, mam węch, mam smak… Zaraz zrobię kolejny test. Nie wiem, może mam tak bardzo silny organizm, że podróżuję po całym świecie do różnych dziwnych miejsc, do dżungli, jestem szczepiona na milion wirusów i bakterii, ale zostaję w domu… Odwołałam wszystkie prace, sesje, wyjazdy… Będę grzecznie siedzieć w domu, bo chcę polecieć do Stanów niedługo, wręcz muszę, więc muszę wyzdrowieć – powiedziała modelka.