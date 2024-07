Samsung Irena Woman’s Run to część globalnej kampanii edukacyjno-profilaktycznej „Różowa wstążka”, której celem jest zwrócenie uwagi na problem zachorowalności kobiet na nowotwory piersi. W ramach kampanii miliony kobiet na całym świecie łączą się we wspólnej walce przeciwko tej chorobie. Podobny cel przyświeca organizowanemu w Warszawie sportowemu wydarzeniu, podczas którego tysiące kobiet pobiegnie ulicami miasta, tym samym solidaryzując się z chorymi na nowotwór.

Bieg objęły patronatem instytucje i stowarzyszenia: Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie, Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy, Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Dziennikarski Klub Promocji Zdrowia. Honorowy patronat nad impreza objęła małżonka Prezydenta RP – Anna Komorowska, a także Prezydent m.st. Warszawy – Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Dodatkowo swoje poparcie, dla akcji wyraziły aktorki Edyta Olszówka i Magdalena Wójcik oraz dziennikarka Kinga Burzyńska.

Samsung Irena Women’s Run na rzecz NGO

Samsung Irena Women’s Run − wspólny bieg kobiet dla kobiet − to nie tylko popularyzowanie zdrowego i aktywnego trybu życia, ale przede wszystkim promowanie profilaktyki nowotworów piersi i wczesnego ich wykrywania. Intencją organizatorów jest przekonanie pań do regularnych badań, a także zebranie funduszy dla organizacji od lat działających na rzecz kobiet chorych na nowotwory. Warunkiem uczestnictwa w biegu Samsung Irena Women’s Run jest wniesienie opłaty rejestracyjnej w wysokości 30 zł. Zebrane w ten sposób środki zostaną przeznaczone na działalność stowarzyszenia „Amazonki” (budowa domu chorych) i fundacji Rak’n’Roll (odnowa poczekalni onkologicznych).

Ambasadorka Samsung Irena Women’s Run

Patronem biegu została Irena Szewińska, jedna z najbardziej utytułowanych polskich lekkoatletek, wielokrotna medalistka olimpijska. Swoją osobą Irena Szewińska pragnie promować wśród kobiet nie tylko sport, ale także zdrowy tryb życia i profilaktykę raka piersi.

"W tym biegu nie ma wygranych ani przegranych. Główną nagrodą jest tu zdrowie i dobra zabawa. Poprzez imprezę biegową Samsung Irena Women’s Run pragnę zachęcić kobiety do aktywnego trybu życia, ale również do dbania o swoje zdrowie i dobre samopoczucie” – wyjaśnia Irena Szewińska, patron Samsung Irena Women’s Run.





Pierwszy bieg przez Łazienki Królewskie

Bieg Samsung Irena Women’s jest wyjątkowy nie tylko ze względu na jego adresatki. Tegoroczna trasa biegu na dystansie 5 km po raz pierwszy w Polsce poprowadzi uczestniczki przez Park Łazienkowski. Start biegu odbędzie się na Agrykoli, przez Park Łazienkowski do Al. Ujazdowskich, a następnie ul. Piękną, ul. Myśliwiecką, ponownie przez Park Łazienkowski, aż do mety również na Agrykoli.

Miasteczko kobiet

W ramach projektu zaplanowano szereg działań edukacyjnych i prozdrowotnych. Na terenie miasteczka biegowego będą prowadzone bezpłatne badania mammograficzne oraz konsultacje specjalistyczne. W miasteczku nie zabraknie także atrakcji dla mężczyzn i dzieci. Uczestnicy imprezy będą mogli skorzystać z porad ekspertów organizatora i partnerów akcji. Dodatkowo, na uczestniczki biegu czeka wielka loteria, w ramach której można będzie wygrać 10 pralek Eco Bubble, Smart TV, telefony Galaxy S II i wiele innych atrakcyjnych nagród. Całość imprezy uświetni koncert gwiazdy polskiej sceny – Natalii Kukulskiej.

Impreza rozpoczyna się o godzinie 13.00. Rejestracji można dokonać na stronie www.run.samsung.pl.

Patronem medialnym Samsung Irena Women’s Run jest



