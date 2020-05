Salony fryzjerskie i kosmetyczne będą otwarte w maju!? To będzie następny etap odmrażania gospodarki!

Właściciele salonów fryzjerskich i kosmetycznych czekają na kolejny etap odmrażania gospodarki, która z powodu epidemii koronawirusa jest narażona na duży kryzys. Już od 4 maja znów mają być otwarte galerie handlowe, a od 6 maja do żłobków i przedszkoli mogą wrócić najmłodsze dzieci. Na kolejne decyzje czekają nie tylko fryzjerzy i kosmetyczki, ale również ich klienci, którzy od początku kwietnia nie mogą skorzystać z ich usług. Okazuje się, że wznowienie pracy salonów fryzjerskich i kosmetycznych może nastąpić jeszcze w maju. Zapowiedział to rzecznik rządu, Piotr Müller! Jaka data jest najbardziej prawdopodobna? Zobaczcie!

Salony fryzjerskie i kosmetyczne będą otwarte już w maju?

Rzecznik rządu podczas rozmowy w Polsat News powiedział, że salony fryzjerskie i kosmetyczne prawdopodobnie zostaną ponownie otwarte w połowie maja.

Otwieranie salonów fryzjerskich będzie tematem następnego etapu odmrażania gospodarki. Wszyscy chcielibyśmy uruchomienia kolejnych sektorów - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller w programie "Wydarzenia i Opinie".

Oficjalnie salony zostały zamknięte 1 kwietnia, ale wiele z nich decyzją właścicieli przestało działać już w połowie marca, kiedy w Polsce rejestrowano coraz więcej przypadków COVID-19. Długotrwały przestój może jednak doprowadzić do bankructwa wielu salonów, dlatego powstała akcja #Chcedosalonu, do której przyłączyło się tysiące fryzjerów i kosmetyczek z całej Polski. Jak informuje se.pl właściciele salonów są przygotowani do otwarcia swoich lokali i deklarują, że sprostają nawet największym wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa.

Decyzję w sprawie wznowienia działalności salonów poznamy zapewne dopiero w przyszłym tygodniu, jak miało to miejsce w przypadku zdejmowania poprzednich obostrzeń. Sądzicie, że salony będą przeżywały oblężenie czy klienci podejdą do tematu ostrożnie?

Zobacz także: Polska marka częściowo wycofuje się z galerii handlowych? Jakich sklepów zabraknie?

Salony fryzjerskie są zamknięte od 1 kwietnia.

East News

Jest szansa, że już w maju będzie można wybrać się do salonu fryzjerskiego czy do kosmetyczki!