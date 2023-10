Tworzą jedną z lepiej dobranych par od prawie 30 lat. Do tej pory nic nie wskazywało, by w ich związku miało źle się układać. Nieoczekiwanie wyszło na jaw, że Will Smith i Jada Pinkett Smith od kilku lat ukrywali, że są w separacji!

To koniec małżeństwa Willa Smitha i Jady Pinkett Smith?

Will i Jada od dawna królują w hollywoodzkim show-biznesie, uchodząc za idealnie dobraną parę. Spełniają się zarówno w sferze zawodowej, jak i rodzicielskiej. Ich związek był jednak kilkukrotnie wystawiany na próbę. Już jakiś czas temu Jada Pinkett Smith otwarcie opowiedziała o tym, że choruje na alopecję - chorobę autoimmunologiczną atakującą mieszki włosowe, która w końcu zmusiła ją do całkowitego zgolenia włosów.

W 2020 roku ukochana aktora po raz kolejny zszokowała wyznaniem, przyznając się do zdrady. Mimo to nic nie wskazywało na to, by miało to negatywnie wpłynąć na ich małżeństwo. Para do tej pory często pokazuje się razem publicznie, nie szczędząc sobie drobnych, czułych gestów.

Podczas Oscarów 2022 doszło nawet do skandalicznego incydentu, gdy jeden z prowadzących zaczął na scenie żartować z choroby Jady, a wtedy Will Smith wstał i uderzył komika! Chociaż wywołało to ogromną aferę, wielu doceniło, że aktor, nie zważając na nic, stanął w obronie żony. Wtedy tym bardziej trudno było zauważyć, że w ich związku cokolwiek może być nie tak.

Tymczasem właśnie dotarły do nas niepokojące informacje. Przy okazji premiery książki Jada udzieliła wywiadów, w których bez ogródek opowiedziała o swoim małżeństwie. Wyjawiła w nich, że od 7 lat jest z Willem w separacji! Już w czasie zeszłorocznego, oscarowego skandalu nie mieszkała z mężem!

Kiedy dotrwaliśmy do 2016 roku, byliśmy po prostu wyczerpani próbami ratunku małżeństwa. Myślę, że oboje wciąż tkwiliśmy w naszych fantazjach na temat tego, jaka według nas powinna być druga osoba. Wykonywaliśmy razem naprawdę ciężką pracę. powiedziała. Po prostu bardzo się kochamy i zastanawiamy się, jak to będzie wyglądać - zdradziła.

Co więcej, Jada przyznała, że brała pod uwagę rozwód, ale ostatecznie zrezygnowała z tego rozwiązania.

Obiecałam, że nigdy nie pojawi się powód, przez który mielibyśmy się rozwieźć. Mówiliśmy, że przepracujemy wszystko. I po prostu nie złamałam tej obietnicy