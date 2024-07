Chcesz mieć piękne rzęsy i przykuwać spojrzenie tak, jak gwiazdy Hollywood? Znamy ich tajemnicę! Żeby mieć rzęsy takie jak Jessica Alba, Jennifer Lopez, Kim Kardashian i Cara Delevingne powinnaś wzmacniać je specjalną odżywką i... po prostu o nie zadbać.

Chcesz mieć piękne rzęsy? Skorzystaj z naszych rad:

1. Zmywaj dokładnie makijaż - przetrzymywanie tuszu na rzęsach powoduje ich osłabienie, a osłabione rzęsy stają się łamliwe.

2. Rozczesuj rzęsy - traktuj je co najmniej tak dobrze, jak swoje włosy. Dokładnie rozdzielone włoski będą wydawać się gęstsze!

3. Stosuj dobre odżywki (np. INVEO) - ważne aby używać dobrych produktów, które nie zniszczą twoich rzęs. Podczas kuracji hypoalergicznym serum rewitalizującym i pielęgnującym INVEO rzęsy stają się zdrowsze, gęstsze, dłuższe i... ciemniejsze! Pierwsze efekty stosowania preparatu pojawiają się po 6-8 tygodniach regularnego stosowania.

4. Nie przesadzaj z zalotką! - niestety, nadmierne jej używanie łamie rzęsy. Może je osłabić i powodować nadmierne ich wypadanie. Używaj zalotki tylko na specjalne okazje!

5. Daj rzęsom odpocząć - co najmniej przez jeden dzień w tygodniu nie maluj rzęs! To nic nie kosztuje, a przynosi świetne efekty. Zauważyłaś, że gwiazdy Hollywood na zdjęciach paparazzi prawie zawsze są bez makijażu? Rzadko malują się na co dzień, bo wiedzą, że w ten sposób mogą zadbać nie tylko o kondycję swojej skóry, ale również rzęs!

Jeżeli będziesz stosować się do tych zaleceń, twoje rzęsy będą mocne, gęste i piękne - osiągniesz efekt gwiazd Hollywood!

Chcesz pomóc swoim rzęsom? Sięgnij po kurację stymulującą wzrost rzęs INVEO! To hypoalergiczne serum rewitalizujące i pielęgnujące wzmacnia rzęsy oraz stymuluje ich wzrost.

Przed aplikacją serum oczyść okolice oczu delikatnym lotionem INVEO na bazie wody micelarnej, który również nawilża i łagodzi podrażnienia! Wygładza i zmiękcza skórę wokół oczu, nie naruszając przy tym naturalnego płaszcza hydrolipidowego skóry. Nie pozostawia tłustego filmu.

INVEO Hypoalergiczne serum rewitalizujące i pielęgnujące dostępne jest w sieci sklepów Rossmann, Drogerii Natura oraz w sklepie internetowym coloris.sklep.pl

Cena ok. 60 zł/3,5 ml.

INVEO Delikatny lotion do demakijażu dostępny jest w sieci sklepów Rossmann, Drogerii Natura oraz w sklepie internetowym coloris.sklep.pl

Cena ok. 16 zł/50 ml.