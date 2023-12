Przedwczesna śmierć znanego z "Królowych życia" Gabriela Seweryna wstrząsnęła mediami. Niejasne okoliczności tragedii związanej z 56-letnim celebrytą uruchomiły wiele spekulacji, zwłaszcza że mężczyzna niedługo przed tym, jak odszedł, opublikował w sieci nagranie, w którym sugerował, że odmówiono mu pomocy. Gwiazdor zmarł wskutek nagłego zatrzymania krążenia 28 listopada. Teraz rzecznik pogotowia w Legnicy skomentował filmik. Zdradził, że może mieć mylący przekaz.

Po spekulacjach dotyczących reakcji medyków na wezwanie celebryty z "Królowych życia" na początku grudnia pojawiło się nowe oświadczenie pogotowia ws. śmierci Gabriela Seweryna. Przekazano, że 56-latek zachowywał się agresywnie i konieczne było wezwanie policji, by zapewnić bezpieczeństwo ratownikom. Rzecznik skomentował nagranie, które wpłynęło do sieci kilka godzin przed tragedią.

Widziałem te filmiki, ale one tak naprawdę nie pokazują tego, co tam się działo. To tylko urywek

— poinformował Szymon Czyżewski na łamach ''Faktu''.