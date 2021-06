Rząd luzuje obostrzenia na wakacje. Są decyzje o hotelach, koncertach i imprezach!

Premier Mateusz Morawiecki na konferencji poinformował o IV etapie odmrażania gospodarki. Już od 30 maja zostaje zniesiony obowiązek noszenia maseczek w przestrzeni publicznej . Będzie on nadal obowiązywał w pomieszczeniach zamkniętych. Premier przekazał też dobrą wiadomość dla wszystkich osób, które planują ślub i wesele, a do tej pory nie zdecydowały się przełożyć uroczystości. Okazuje się, że już od 6 czerwca limit osób na tego typu uroczystościach zostanie znaczącą zwiększony! Wesela z udziałem maksymalnie 150 gości! Już od 6 czerwca wesela i inne uroczystości rodzinne będą mogły odbywać się z udziałem maksymalnie 150 osób. To duża zmiana, bo do tej pory mowa była o limicie jedynie 50. Ta wiadomość z pewnością ucieszy osoby, które czekały z przełożeniem ślubu, a teraz przy odpowiedniej organizacji będą mogły powiedzieć sobie sakramentalne "TAK" w zdecydowanie większym gronie. Jak poinformował premier goście weselni nie muszą nosić maseczek. Jednak w trakcie ślubu kościelnego maseczki są konieczne, ponieważ jak czytamy w nowych zasadach bezpieczeństwa na oficjalnej stronie rządu, w kościołach wierni nadal muszą zasłaniać usta i nos. Ważne! W kościołach i świątyniach wierni muszą zasłaniać usta i nos. - czytamy na stronie gov.pl Pozytywną informacją jest jednak zniesienie limitów osób w kościołach już od 30 maja. Zobacz także: Co z koloniami letnimi? Minister Szumowski wymienia daty! Zobaczcie szczegóły Premier poinformował, że na weselach i uroczystościach rodzinnych będzie mogło brać udział maksymalnie 150 osób!