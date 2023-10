Ze swoją pierwszą żoną Ryszard Rynkowski spędził ponad 20 lat - doczekał się z nią również córki, Marty. Hanna Rynkowska była wielką miłością muzyka, ale niestety, w 1996 roku kobieta przegrała walkę z ciężką chorobą. Po odejściu żony, Ryszard Rynkowski był całkowicie załamany i nie chciał otwierać się na inne relacje. Poświęcił się wychowywaniu swojej nastoletniej wówczas córki.

Jednak wszystko zmieniło się po 10 latach, gdy Ryszard Rynkowski poznał piękną Edytę. Para jednak długo się nie ujawniała - wszystko przez dzielącą ich różnicę wieku. Edyta Rynkowska jest bowiem młodsza od piosenkarza o 22 lata. Zakochanym udało się jednak pokonać wszystkie przeciwności losu - wzięli ślub i doczekali się syna. Poznajcie historię ich miłości...

Wszystko zaczęło się na jednym z koncertów. Ryszard Rynkowski zwrócił uwagę na jedną z fanek, która przyszła do niego po autograf. To właśnie była Edyta. Tak ponad dekadę temu muzyk w rozmowie z Elżbietą Pawełek opowiadał o pierwszym spotkaniu z ukochaną.

A jak wyglądała ich pierwsza randka? Para wybrała się wówczas do Krakowa. Muzyk podczas tego spotkania obawiał się tylko jednej rzeczy - że ktoś znajomy zobaczy ich razem. Jak się okazało, jego obawy stały się faktem.

- Zapytałem, gdzie chciałaby pojechać. Ona, że do Krakowa. Dla mnie to była groza, bo Edyta wyglądała jak wspaniała dziewczyna. A obok niej szedł taki stary z brzuchem. Trzymaliśmy się z metr od siebie. Nie dlatego, że się jej wstydziłem, tylko że była taka atrakcyjna w stosunku do mnie. Modliłem się, żeby nikt ze znajomych nas nie zobaczył. I oczywiście, że zobaczył - mówił Rynkowski w tej samej rozmowie.

Zobacz także: Tak Krzysztof Skiba szykuje się do ślubu z młodszą partnerką: "Do zakupu garnituru weselnego zostały..."

Mimo to udało im się długo ukrywać swój związek przed medialnym zgiełkiem. Zakochani obawiali się bowiem komentarzy na temat ich różnicy wieku. W końcu jednak w 2006 roku media obiegła wieść o ich ślubie. Ryszard i Edyta Rynkowscy powiedzieli sobie "tak" w Górach Stołowych.

Zobacz także

Zobacz także: Krzysztof Skiba i jego młodsza o 26 lat partnerka ogłaszają: "Miłość stulecia"

Edyta i Ryszard Rynkowscy doczekali się też syna, Ryszarda Juniora. Chłopiec przyszedł na świat, gdy muzyk miał 57 lat. Artysta nie ukrywał, że razem z żoną długo starali się o powiększenie rodziny.

- Podjęliśmy kilkanaście, kilkadziesiąt prób i nie było efektu. Pomyśleliśmy, że pewnie tak ma być, kupiliśmy sobie nawet drugiego pieska yorka. Ale pojechaliśmy do Lourdes, do znajomych i tam zanocowaliśmy. To był ten raz i następnego dnia Edycie kawa już tak nie smakowała jak wcześniej. Czy był to dar od Matki Boskiej? Dla nas tak, ale niech każdy myśli, co chce. Niewątpliwie Rysio począł się w Lourdes”- mówił w wywiadzie dla "Vivy!" muzyk dodając, że Ryszard Junior to "wymodlone dziecko".