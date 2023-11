W mediach pojawiła się niepokojąca informacja dotycząca Ryszarda Kotysa, czyli serialowego Paździocha ze "Świata według Kiepskich"! Według najnowszych doniesień, aktor ma poważne problemy ze zdrowiem. Media już w 2018 roku informowały, że Ryszard Kotys przeszedł zapalenie płuc, a ostatnio okazało się, że jego żona musiała zatrudnić wykwalifikowaną opiekunkę, która pomaga aktorowi w codziennych obowiązkach. Niestety, teraz pojawiły się plotki, że Ryszard Kotys będzie musiał pożegnać się z rolą Paździocha w "Świecie według Kiepskich"!

Ryszard Kotys od 1999 roku wciela się w serialowego Paździocha, sąsiada głównego bohatera w kultowym serialu "Świat według Kiepskich". Czy w związku z pogarszającym się stanem zdrowia 87-letni aktor zniknie z hitu Polsatu? Według doniesień Wirtualnej Polski Ryszard Kotys najprawdopodobniej już wkrótce będzie musiał pożegnać się z rolą Paździocha! Portal donosi, że miejsce Mariana Paździocha być może zajmie jego serialowy syn, Janusz Paździoch.

Przypominamy, że na początku ubiegłego roku Ryszard Kotys udzielił szczerego wywiadu, w którym opowiedział o swoich problemach i pogarszającej się pamięci.

To prawda, gubię się dosłownie wszędzie. Na przykład wchodzę do jakiegoś mieszkania, a wychodząc nie mogę trafić we właściwe drzwi. Bardzo często gubię się też w obcym mieście. Idąc do kogoś, nie kieruję się na klatkę schodową, tylko na przykład do piwnicy. Wtedy jestem potwornie przerażony - przyznał w rozmowie z "Rewią".