Wczoraj 2 czerwca na świat przyszedł drugi syn Ryszarda Kalisza. Żona 58-letniego polityka, Dominika Lis, trafiła do szpitala MSW w Warszawie pod koniec maja i podobno pan Ryszard w tym czasie nie odstępował jej na krok. Z małymi przerwami, kiedy kompletował wyprawkę dla malucha w tym elektryczną kołyskę :). Mam i dziecko czują się dobrze i niedługo wyjdą ze szpitala.



Kalisz ma już jednego syna, półtorarocznego Ignasia, z poprzedniego związku z Ingą Pietrusińską, ale ten związek rozpadł się pod koniec zeszłego roku. Niedawno, bo w 8 marca polityk wziął ślub z młodszą od niego o 30 lat prawiczką Dominiką.



A według Was prawie 60 lat na karku to nie zbyt późny wiek na zostanie ojcem?

