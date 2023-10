Świetne informacje dla fanów wszystkich odsłon programów "The Voice"! Okazuje się, że TVP rozpoczęła już castingi do nowych edycji "The Voice of Poland", "The Voice Kids" oraz "The Voice Senior"! Jak zgłosić się do programu? W dobie pandemii koronawirusa poszukiwania najlepszych głosów będą wyglądać inaczej niż dotychczas. Okazuje się bowiem, że muzycy, którzy chcą wystąpić w jednym z hitów TVP nie wezmą udziału w castingach stacjonarnych- do programów można zgłaszać się wyłącznie internetowo. Kandydaci powinni wejść na stronę www.voicecasting.pl wybrać program, w którym chcą wziąć udział i wysłać swoje zgłoszenie, czyli krótką ankietę dostępną na stronie oraz materiał wideo z nagranymi utworami.

Do "The Voice of Poland" mogą zgłaszać się osoby, które ukończyły 16 lat, do programu "The Voice Senior" osoby po 60. roku życia, a do "The Voice Kids" dzieci w wieku 8-14 lat. W przypadku programu dla dzieci zgłoszenia muszą wypełniać ich rodzice lub opiekunowie prawni.

Castingi do programów trwają od 15 do 31 maja!

Na który program czekacie najbardziej? "The Voice of Poland", "The Voice Kids" czy "The Voice Senior"?

TVP rozpoczęła castnigi online.