"Top Model". Castingi trwają mimo koronawirusa!

Świetna wiadomość dla wszystkich fanów "Top Model"! Okazuje się, że władze TVN podjęły decyzję o kontynuacji show o początkujących modelkach i modelach. Według doniesień portalu wirtualnemedia.pl stacja rozpoczęła już nawet castingi do dziewiątej edycji "Top Model"! Ale jak właściwie wyglądają castingi w czasie epidemii koronawirusa? Sprawdźcie, jak możecie zgłosić się do programu!

Epidemia koronawirusa w zaledwie kilka miesięcy sparaliżowała cały świat. Ze względu na niepokojące doniesienia dotyczące coraz większej liczby osób zakażonych groźnym wirusem stacje telewizyjne zawiesiły wiele programów i seriali. Chyba wszyscy mają jednak nadzieję, że hitowe produkcje szybko wrócą na antenę. Teraz- jak informuje portal wirtualnemedia.pl - ruszył casting do nowej edycji "Top Model"! Producentka "Top Model" w rozmowie z portalem zdradziła, w związku z koronawirusem pierwszy etap castingu odbędzie się online.

W tym roku chcemy być bliżej naszych widzów i chociaż teraz nie możemy spotkać się z nimi na castingach jak w latach ubiegłych, to zachęcamy do skorzystania z możliwości jakie zapewnia casting internetowy. Liczymy na kreatywność kandydatów i wierzymy, że i tym razem nas zaskoczą. Dodatkowo dajemy widzom możliwość wyboru jednego z uczestników, spośród kilku wytypowanych wcześniej przez jury. W ten sposób otrzymują szansę, by współtworzyć z nami swój ulubiony program - komentuje portalowi Wirtualnemedia.pl Tina Żyro.