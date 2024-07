Reklama

Piękna Anja Rubik pojawiła się w miniony piątek na festiwalu w Cannes na premierze filmu "This must be the place". Anja wyglądała zjawiskowo i ku uciesze swoich męskich fanów założyła na siebie długą, czarną, elegancką i co najważniejsze prześwitującą suknię, spod której doskonale było widać stringi polskiej modelki... Oprócz Rubik na tej premierze w Cannes zjawili się nasi polscy reprezentanci - Kasia Sowińska i Mariusz Pujszo.

