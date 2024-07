Wiemy, co dalej z rozwodem Marty Kaczyńskiej i Marcina Dubienieckiego

Reklama

Marcin Dubieniecki miał wpłacić 600 tysięcy kaucji i wyjść z aresztu. Kiedy pieniądze wpłynęły, sąd zdanie zmienił i wstrzymał wykonanie decyzji, bo uwzględnił zażalenie prokuratury. Marcin Dubieniecki mąż Marty Kaczyńskiej, znany adwokat podejrzany o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i wyłudzenie pieniędzy publicznych - zostanie jednak w areszcie.

Co zatem będzie z rozwodem Marcina Dubienieckiego i Marty Kaczyńskiej? Ta sprawa trwa już ponad półtora roku. Pod koniec 2013 roku to Dubieniecki złożył do sądu w Gdańsku papiery rozwodowe. Jednak do tej pory małżonkom nie udało się uporządkować swoich spraw. Dlaczego? Odpowiedź na to pytanie wcale nie jest łatwa. Małżonkowie mieli już trzy okazje, by spotkać się w sądzie. Jednak do rozwodu nie doszło, bo sąd zdecydował o zawieszeniu sprawy. Ostatnia rozprawa była wyznaczanona na kwiecień 2015 roku. Wtedy małżonkowie nawet nie pojawili się na sali rozpraw.

Zobacz także

Okazuje się jednak, że jeśli Marta będzie chciała rozwodu, to go może otrzymać. Nawet jeśli jej mąż w tym czasie będzie przebywał w areszcie. W takiej sytuacji Dubieniecki może złożyć wniosek o doprowadzenie go na salę rozpraw w Gdańsku. Jeśli sąd uzna, że nie jest to możliwe - główny zainteresowany może wysłać tam (w zastępstwie!) swojego pełnomocnika.

Więcej na ten temat przeczytacie w nowym wydaniu Party.

Zobacz także: Marcin Dubieniecki aresztowany. Czy wyjdzie za kaucją?