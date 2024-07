2 linie najnowszej kolekcji Trolla zapewniają różnorodność fasonów, wzorów i kolorów. Nostalgiczna riviera to styl inspirowany modą kurortową. We wzorach przeważają paski, kropki, małe wzory geometryczne. Romantyczne printy wypełniające całe przody koszulek nawiązują do natury: wody, ptaków, kwiatów, motyli.

Reklama

Druga linia marki, egzotyczne disco przywołuje echa tropikalnej wyspy i egzotycznych kwiatów. Są one obecne na sukienkach, kombinezonach i spódnicach. Pulsujące kolory: turkus, czerwień, pomarańcz, róż świetnie komponują się z granatem, rozbieloną żółcią i beżem. Całości dopełnia złoto w nadrukach i akcesoriach.

Naszą uwagę szczególnie zwróciły koszulki z motylem oraz z piknikowym sprintem. W wakacyjne upały doskonale sprawdzi się też różowa sukienka w duże kwiaty.

Reklama

Może i ty wybierzesz coś dla siebie z letnich propozycji Trolla? Zobacz galerię poniżej.



mw