Wyprzedaż w Rossmannie. Hitowy eyeliner w pisaku teraz 55 procent taniej: "Precyzyjny, wydajny i nie do zdarcia!"

Marzysz o zrobieniu idealnej czarnej kreski na powiece, ale twoje ręce za każdym razem drżą albo jedna kreska jakimś cudem wychodzi ci idealna, a a druga okazuje się zygzakiem bez konkretnego kształtu? Jeśli tak jak my masz z tym problem, znalazłyśmy rozwiązanie, dzięki któremu raz na zawsze pozbędziesz się tego problemu. Poznaj eyeliner w pisaku od L`Oreal Paris - to Flash Cat Eye Eyeliner. Co jest w nim takiego wyjątkowego? Już wyjaśniamy!

Dzięki dołączonemu szablonowi i precyzyjnemu aplikatorowi, aplikacja staje się dziecinnie prosta nawet dla tych najmniej doświadczonych. A jak to działa? Poniżej szybki tutorial, tak jak obiecywaliśmy, jest dziecinnie prosty:

Rossmann wyprzedaje L`Oreal Paris, Flash Cat Eye, Eyeliner (Eyeliner w pisaku)

Flash Cat Eye Eyeliner w regularnej cenie jest niestety dość drogi, kosztuje 63,99 zł, ale w promocji w Rosmannie - 55 procent na produkty do makijażu możecie upolować go o ponad połowę taniej. Oznacza to, że eyeliner w Rossmannie zapłacicie 28,75 zł. Taka cena za idealną kreskę jest już bardziej w zasięgu ręki!

Dodajmy, że eyeliner w pisaku od L`Oreal Paris cieszy się niezwykle dużą popularnością na forum Wizażu. W pięciogwiazdkowej skali oceniony został na 4,7:

Najlepszy jaki miałam ! Uwielbiam eyelinery w pisaku a ten jest zdecydowanie moim ulubieńcem :) Ma piękny mega czarny kolor i świetna trwałość. Jak dla mnie ten eyeliner jest nie do zdarcia :)

Ten pisak robi cuda! Mocna, głęboka czerń, duża precyzja, pięknie się rozprowadza na oku tworząc super krechę. Wodoodporność to lever hard, naprawdę. Jak jakaś kobitka chce lecieć na basen, to ten eyeliner wytrzyma wszystkie próby.

Jest mega trwały, co ogólnie jest mega plusem, ale czasami ciężko jest go zmyć, ale tu wystarczy sprawdzony płyn micelarny i problem z głowy. Produkt ma bardzo wygodną formę eyelinera w pisaku, z mega precyzyjną końcówką, dzięki której nawet osoba początkująca w świecie kreski jest w stanie wymalować ją bez najmniejszego problemu. Dzięki końcówce jestem w stanie wykonać zarówno cienką, jak i grubszą kreskę. Produkt wygląda dobrze również po dołożeniu jego, poprawkach. Jest bardzo wydajny, nawet podczas codziennego użytkowania. Cena adekwatna do jakości.