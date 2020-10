Rossmann wyprzedaje hitowy puder matujący Rimmel aż o 60 procent!

Rossmann ciągle zaskakuje nowymi promocjami. Tym razem w atrakcyjnej cenie można dorwać kultowy klasyk od marki Rimmel. Rossmann wyprzedaje puder matujący Stay Matte za jedyne 11,99 zł a to aż 60 % mniej niż zapłaciłybyście w regularnej cenie!

Jeżeli lubisz, gdy twoja cera jest gładka, nie błyszczy się i wygląda świeżo i zdrowo to produkt zdecydowanie dla ciebie. Miłośniczki makijażu na forum wizażu oceniły go aż na 4,2 w pięciopunktowej skali, oddając prawie dwa i pół tysiąca cennych opinii! Jak oceniają ten produkt? Zobaczcie sami:

- Klasyk w kosmetyczce. Stosuję puder Stay Matte od lat. Posiadam kolor 001. Jestem zadowolona z tego, jak puder przygotowuje cerę do kolejnych kroków makijażu. Puder od Rimmel jest matujący. Odpowiada mi sprasowana forma. Puder jest wydajny. Nie powoduje reakcji alergicznych.

- Puder jest delikatny w dotyku, bardzo fajny. Aplikuję go pędzlem i dobrze spełnia swoją rolę matowienia na co dzień, kiedy potrzebuję delikatnego matu. Nie powoduje efektu ciasteczka, co jest u mnie niestety problemem przy innych pudrach prasowanych. Dobrze kryje na kilka godzin, w ciągu dnia zdarza się, że muszę go reaplikować. Przy większych wyjściach u mnie nie dał rady. Potrzebuję wtedy użyć coś z większym kalibrem. Na co dzień i tak jest moim #1!

- Mam cerę mieszaną i ten puder świetnie matowi moją skórę na wiele godzin. Jest delikatny w dotyku, ładnie wygląda na buzi,nie wysusza. Ja nakładam go gąbeczką bo wtedy jest ładniejszy efekt.

Ten kultowy już puder jest stałym elementem mojego makijażu. Lubię testować nowości, więc stosuję go z przerwami, ale stale do niego powracam.(...)

- (...) Uważam ten produkt za naprawdę godny uwagi kosmetyk w dobrej cenie, dorównujący takim, które kosztują kilkadziesiąt złotych więcej.