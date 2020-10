Rossmann wyprzedaje 50 procent taniej hitową mascarę: "Moi znajomi zawsze pytają mnie, czy przedłużyłam sobie rzęsy!"

Mocno podkreślone rzęsy to niezbędny element wyrazistych jesiennych makijaży. Do ciemnych smokey najlepiej sięgaj po tusze, które mocno pogrubiają włoski, by były widoczne na tle ciemnych cieni. Wśród tych, po które w szczególności warto sięgnąć jest m.in. mascara Big Bold od Isadory.

Tusz spektakularnie pogrubiający rzęsy z Rossmanna

Mascarę Big Bold najlepiej od razu wpisać na listę zakupów, gdyż teraz przeceniona jest o prawie 50 procent i kosztuje niecałe 34 zł w Rossmannie. Wyposażona jest w konkretną szczoteczkę z naturalnego włosia, którą mimo dużego rozmiaru łatwo dotrzeć do rzęs od samej nasady. Po nałożeniu dwóch warstw produktu efekt pogrubienia jest bardzo widoczny. Rzęsy sporo zyskują na objętości i długości, przez co mają nieco dramatyczny charakter. Są też dobrze rozdzielone. Formuła tuszu jest trwała i wytrzymuje cały dzień bez obsypywania się i kruszenia.

Mat. prasowe

ISADORA BIG BOLD TUSZ DO RZĘS LILANTE 52.25 zł ZOBACZ W SKLEPIE

Na wizażu produkt został oceniony na 4,1 w pięciopunktowej skali.

„Mój hit wśród tuszy do rzęs. Zawsze po jego użyciu jestem pytana czy mam przedłużone i zagęszczone rzęsy. Jest naprawdę rewelacyjny, lecz trzeba się "nauczyć" nim malować. Najlepiej nałożyć jedną warstwę i po ok. 2 minutach kolejną. Pod koniec dnia czasami może się trochę kruszyć, ale i tak nie zamienię go na nic innego.”

„Pierwszy raz kupiłam tusz Isadory i nie żałuję. Mascara spełnia swoją rolę w 100 procentach. Wspaniale pogrubia i wydłuża rzęsy, a przy tym super się utrzymuje. Dla mnie to tusz z wyższej półki. Ma dużą pojemność, więc jestem pewna, że starczy mi na długo.”

„Tusz zdecydowanie pogrubia i pozwala na ładne stopniowanie rezultatu - od mocnego po efekt sztucznych rzęs. Pomimo kilku warstw nie tworzy grudek, nie kruszy się ani nie rozmazuje” - oceniają wizażanki.