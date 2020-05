Rossmann wyprzedaje błyszczyk za niecałe 6 zł, który powiększa usta i daje efekt mokrego glow

Ten sezon zdecydowanie należy do lśniących ust. Produkty o matowym wykończeniu zastępujemy tymi imitującymi mokry połysk. Mogą oscylować w kolorystyce nude lub pudrowych róży, jak na pokazach Marca Jacobsa i Victorii Beckam albo mieć intensywny karminowy odcień w klimacie Chanel. Najważniejsze jest, by dawały efekt zdrowych, nawilżonych, pełnych warg. Wśród kosmetyków, które idealnie pasują do tego trendu jest błyszczyk polskiej marki, który dostępny jest teraz w Rossmannie za niecałe 6 zł.

Mat. prasowe

Błyszczyk uwydatniający usta z Rossmanna

Według producenta błyszczyk Precious Shine marki Miss Sporty gwarantuje trójwymiarowy połysk i faktycznie ta rekomendacja ma swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości. Kosmetyk ma płynną jedwabistą konsystencję, która po nałożeniu nie daje uczucia lepkości. Początkowo wyczuwalny jest jej bardzo przyjemny delikatnie słodki zapach, jednak znika on po dłuższej chwili od aplikacji. Produkt nadaje wargom intensywny blask w stylu „wet look”. Usta mienią się po nim jak mokra tafla, dzięki czemu faktycznie wizualnie wydają się większe. Ponadto nieźle je nawilża i wygładza, więc śmiało mogą po niego sięgnąć posiadaczki ust z tendencją do przesuszania. Jak na błyszczyk dobrze utrzymuje się na ustach, choć wiadomo, że produkty tego typu należy kilkukrotnie poprawiać w ciągu dnia. Występuje w pięciu wariantach: transparentnym, złoto-beżowym, jasnofioletowym i w dwóch odcieniach różu. Każdy kolor wzbogacony jest mieniącymi się drobinami, jednak po nałożeniu wyglądają bardzo subtelnie. Na wizażu zdobył aż 4 na 5 punktów.

„Mam wszystkie odcienie tego błyszczyka. Mimo, iż zawierają brokat absolutnie nie wyglądają jarmarcznie, a wręcz przeciwnie bardzo glamour. Stosuję je zwłaszcza latem i nigdy nie mam ich dość, bo świetnie nawilżają usta.”

„Ma niezwykle przyjemną formułę - nie skleja ust i rozprowadza się jak masełko. Dostępne kolory mają ładne różowe podcienie z mieniącymi się drobinkami. Nadają ustom piękny, pełniejszy wygląd i efekt tzw. mokrego glow. Kosmetyk długo się utrzymuje i świetnie pachnie."

„ Zawsze byłam za matami, ale ten błyszczyk mnie do siebie przekonał. Ma cudowny zapach i daje efekt niesamowitej tafli blasku na ustach.” - piszą wizażanki.