Weronika Rosati 11 grudnia urodziła w Los Angeles córeczkę Elizabeth. Aktorka do przyjścia na świat maleństwa dobrze się przygotowała. Za nim wyjechała do Stanów skompletowała wyprawkę dla małej. Udała się w tym celu do ulubionego sklepu gwiazd Muppetshop w Warszawie. To tam rzeczy dla maluszka kupowała Małgosia Kożuchowska, Dorota Gardias, Karolina Malinowska, Paulina Krupińska, Anna Lewandowska czy Małgorzata Socha. Teraz przyszedł czas na Weronikę Rosati. Co wybrała gwiazda dla malutkiej Eli?

Kosze mojżesza Shnuggle, wanienkę tej samej formy, wózek Dubatti, pierwsze śpioszki, kaftaniki dla małej, przewijak, a także podstawowe mebelki do pokoju córki.

Wszystko w odcieniach beży, szarości i granatu.

Jak udało nam się ustalić koszt całej wyprawki dla córki Rosati to około 20 tys. zł.

A ile kosztował sam wózek? 4299 zł. Zobaczcie na zdjęciach jakie rzeczy wybrała Weronika Rosati dla swojej pierwszej córeczki.

