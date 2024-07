Cristiano Ronaldo należy do grona najbogatszych i najbardziej popularnych gwiazdorów sportu. Jednak równie liczne jest grono osób, które go krytykują, a wręcz nienawidzą. Piłkarz ostatnio odniósł się do tej sytuacji.

- Ludzie mnie nienawidzą, bo jestem bogaty, przystojny i należę do grona najzdolniejszych piłkarzy świata. Nie umiem znaleźć innego wytłumaczenia na wszystkie te ataki. Inni mogą tylko pomarzyć o moich osiągnięciach i sukcesach, dlatego tak zajadle mnie atakują - wyznał Cristiano w rozmowie z hiszpańską telewizją.

Hmm, taka postawa raczej nie przysporzy mu sympatyków...

(ac)