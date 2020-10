Roman Giertych trafił do szpitala!  Szokujący wpis córki adwokata: "Zemdlał w obecności funkcjonariusza CBA"

Córka Romana Giertycha opublikowała wstrząsający wpis, w którym zdradziła, że jej tata zemdlał podczas przeszukiwania ich domu przez CBA. Co się dzieje z adwokatem? Maria Giertych zaledwie kilka godzin temu jako pierwsza poinformowała, że jej tata został zatrzymany przez funkcjonariuszy CBA. Jak informowały później media, do zatrzymania doszło w sądzie, tuż po wyjściu Romana Giertycha z sali rozpraw. Oprócz Romana Giertycha zatrzymano też 11 innych osób, w tym biznesmena Ryszarda K. Jak informuje CBA zatrzymani usłyszą zarzuty przywłaszczenia środków spółki i prania brudnych pieniędzy.

Po tym, jak CBA zatrzymało Romana Giertycha rozpoczęło się przeszukanie w jego domu. Adwokat uczestniczył w przeszukaniu, jednak - jak informuje jego córka- w trakcie czynności zemdlał i trafił do szpitala. Maria Giertych opublikowała przerażającą informację na Twitterze.

Tata trafił do szpitala po tym jak zemdlał w obecności funkcjonariusza CBA w łazience. Wcześniej czuł się dobrze i mówił, że po jego odpowiedzi „nie” na pytanie funkcjonariuszy o to czy ma myśli samobójcze wybuchli oni śmiechem. Nie chcę myśleć co się stało. Dziękuje za wsparcie- napisała Maria Giertych.