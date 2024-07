Już niebawem w ramówce TVN zadebiutuje nowy serial "Sama Słodycz", który ma duże szanse stać się przebojem tej wiosny. Ma zapewnić to gwiazdorska obsada z Piotrem Adamczykiem na czele. W produkcji pojawi się też Roma Gąsiorowska, która niedawno potwierdziła doniesienia mediów, że spodziewa się drugiego dziecka. Przypomnijmy: Nowa gwiazda TVN-u jest w ciąży! Tabloid ujawnia płeć dziecka

Ciąża w przypadku aktorek to zawsze dość skomplikowana sytuacja, szczególnie jeśli zaangażowane są w rozmaite projekty związane z telewizją czy teatrem, które wymagają dyspozycyjności, a scenariusze nie przewidują błogosławionego stanu u granych przez nie bohaterek. Tego problemu nie ma wspomniana Gąsiorowska. Gwiazda przyznała w najnowszym wywiadzie, że zamierza grać do końca ciąży, a jeśli nie da rady to ma już plan awaryjny.



Obecnie jesteśmy na etapie prób do nowego spektaklu w TR w Warszawie. To jest mój macierzysty teatr i tam pracuję na etacie. Przygotowujemy nowy spektakl z Grzegorzem Jarzyną, który będzie miał premierę w kwietniu. Do samego końca ciąży chcę grać Zobaczymy, czy dam sobie radę. W razie problemów będę miała dublerkę, ale myślę, że ta ciąża jest bardzo inspirująca dla reżyserów - wyznała w rozmowie z Agencją LifeStyle Newseria.

Myślicie, że Gąsiorowska śladem innych gwiazd, szybko wróci do pracy po porodzie?

