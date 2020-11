W "Rolnik szuka żony" Paweł pocałował Magdę! "To mnie zażenowało!"

U Magdy w "Rolnik szuka żony" dzieje się dużo! Podczas pracy w jej gospodarstwie Paweł poprosił Magdę o pomoc, i kiedy ta mu jej udzieliła przez chwilę mogli potrzymać się dzięki tej czynności za ręce. Wtedy postanowił podziękować jej... buziakiem! Widocznie zażenowana była sama Magda, jak i jej drugi kandydat:

Ten buziak to już całkiem był według mnie nienaturalny i wymuszony. To mnie bardziej zażenowało, jakby to było na potrzeby oglądalności - powiedział sarkastycznie Adam kiedy zobaczył co się stało.

A Paweł? Stwierdził, że trzeba już "włączyć piąty bieg", bo po prostu nie ma już czasu. Jak skomentowała tę sytuację Magda?

Nie czuję, żeby to było szczere, prosto z serca - powiedziała Magda.

Na tym zdjęciu widać całą sytuację. Paweł stwierdził, że musi zaryzykować. Efekt? Raczej kiepski...

Zdziwiony całą sytuacją był Adam. Uważał, że to było sztuczne i zbyt natarczywe. Myślicie, że dzięki wpadce Pawła, to on stanie się teraz faworytem Magdy?