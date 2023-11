1 z 5

"Rolnik szuka żony" był hitem jesiennej ramówki TVP! Za nami wielki finał czwartej edycji programu. Show o poszukujących miłości rolnikach od 3 września do 26 listopada co tydzień przyciągał miliony fanów przed telewizory. Z zapartym tchem oglądaliśmy, jak Małgosia, Karol, Piotr, Mikołaj i Zbyszek próbują odnaleźć swoją drugą połówkę. Jak już wiemy w programie powstały aż trzy pary: Małgosia i Paweł, Karol i Jagoda oraz Piotr i Kasia. Program zaskakiwał, wzruszał i przynosił widzom ogromne emocje... Niestety, czwarta edycja to już przeszłość, więc teraz przyszła pora na podsumowania. Ile osób oglądało ostatnią odsłonę programu "Rolnik szuka żony"? My już wiemy!

