Małgosia Borysewicz z "Rolnik szuka żony" aktualnie oczekuje na narodziny drugiego dziecka. Uczestniczka hitu TVP ostatnio na swoim InstaStory zdradziła, co uwielbia jeść w ciąży! Co więcej przyznała, że także po urodzeniu malucha, kiedy będzie karmiła piersią, nie zrezygnuje z tych przysmaków. Rodzina Borysewiczów zrobiła naprawdę ogromne zapasy. Zobaczcie! Zobacz także: Tak ciężarna Małgosia Borysewicz z "Rolnik szuka żony" bawiła się na weselu! Jej kreacja robi duże wrażenie! Małgosia Borysewicz z "Rolnik szuka żony" wyjawiła, co lubi jeść w drugiej ciąży! Małgosia w programie "Rolnik szuka żony" znalazła prawdziwą miłość u boku Pawła Borysewicza. Para jest ze sobą bardzo szczęśliwa i wychowuje już synka, Rysia, a niedługo na świecie pojawi się kolejne dziecko małżonków! Małgosia przez jakiś czas utrzymywała swoją ciążę w tajemnicy przed fanami, ale kilka tygodni temu pochwaliła się już widocznym, ciążowym brzuszkiem. Na razie jednak nie wiadomo, czy Rysio będzie miał braciszka czy też siostrzyczkę. Ostatnio Małgosia i Paweł Borysewicz bawili się na weselu znajomych. Wtedy też przyszła mama zdradziła, że była stałą bywalczynią wiejskiego stołu! Opowiedziała też o tym, co lubi jeść w drugiej ciąży. Smalczyk i ogórek to zdecydowanie jedzenie moich imprez 😯tatara nie wolno🙄ciasta nie chcę, nie mam ochoty! Kwaśne, chrupiące, orzeźwiające, lekko słodkie może być ! - napisała na Instagramie Małgosia Borysewicz. Teraz na InstaStory Małgosi pojawiło się nagranie, na którym możemy zobaczyć mnóstwo swojskiej wędliny. Przyszła mama wyjawiła, że to jej aktualna "fit dieta" w ciąży i takie zdrowe, swojskie produkty będzie również spożywać w okresie karmienia piersią....