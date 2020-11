"Rolnik szuka żony": Internauci skrytykowali Magdę, byłą kandydatkę Dawida: "Dałaś popis hipokryzji". Odpowiedziała i stanęła w obronie rolnika! 

Magdalena z "Rolnik szuka żony" odpowiedziała na krytyczne komentarze internautów i stanęła w obronie Dawida! Co napisała na Instagramie? W minioną niedzielę zobaczyliśmy najnowszy odcinek programu o poszukujących miłości rolnikach, z którego dowiedzieliśmy się m.in. że Dawid nie chce być z Magdą. Decyzja Dawida wyraźne ją zaskoczyła i nie potrafiła opanować łez przed kamerami. Jak jej zachowanie skomentowali internauci?

W ostatnim odcinku "Rolnik szuka żony" rolnicy zdecydowali z kim chcą spróbować stworzyć związek. Niestety, jak już wiemy nie u wszystkich rolników wybory zakończyły się szczęśliwie. Sporo emocji wywołały wydarzenie u Dawida, który chciał związać się z Martyną - kandydatka rolnika zdecydowała jednak, że nie chce z nim być i wraca do domu. Zrozpaczony rolnik powiedział o wszystkim drugiej kandydatce Magdzie i poprosił ją, żeby zniknęła z programu. Magda przed kamerami nie potrafiła opanować łez, a to nie spodobało się internautom, którzy na Instagramie przypominają, jak zachowywała się wcześniej i co mówiła o Dawidzie!

W sieci pojawiło się sporo krytycznych komentarzy. Magda postanowiła odpowiedzieć!

- We wczorajszym odcinku jednak dałaś popis hipoktyzji. Najpierw sama chcesz odchodzić a teraz drama, że on Ciebie nie chce. Mam nadzieję, że obejrzałaś wszystkie odcinki i wyciągniesz wnioski ze swojego zachowania 😉. Warto. Pozdrawiam i życzę szczęścia- napisała internautka.

- Proszę pamiętać, że to co widzimy w TV jest jedynie malutką częścią całego nagranego materiału, naszych rozmów i wypowiedzi. Nie wszystko zostało pokazane. 😉 Bardzo dziwnie ogląda się samego siebie w TV, dodatkowo w niecodziennych sytuacjach i w totalnie obcym miejscu. Często się zastanawiam po co ja płakałam, skoro w normalnym życiu nie uzewnętrzniłabym tak swoich emocji. Dziękuję bardzo za komentarz, przede wszystkim bez jadu i hejtu. Jest Pani przykładem, jak w kulturalny sposób można wyrazić swoją opinię na temat osoby, której się nie zna. Pozdrawiam i również życzę wszystkiego dobrego! 😍❤️😘- odpowiedziała Magda.

- Ładnie we wczorajszym odcinku rolnika odwróciłaś kota ogonem,przed rodzicami Dawida zrobiłas z siebie ofiarę ze Dawid cie odrzucił a tobie tak bardzo zależało,obiad zrobiłaś i ci sie bagle tam spodobało😅 w poprzednich odcinach tylko obgadywałas ,nabijałas sie z Dawida i chyba przyjechałas na wakacje na wies szukać przyjaciółki,dzis obejrzałam odcinek gdy spedziłyscie pierwszy dzien u Dawida na wsi ,miałyście isc po jajka widac było jaką miałyscie chęć po nie isc,dres na dupie,rece w kieszeni ,zero klasy,zero usmiechu i zaangażowania,skoro zglosiłas sie do programu to po to aby prawdopodobnie poslubic rolnika i zamieszkac z nim na wsi.To z twojej strony nie widziałam zaangażowania tylko wieczna mina nadąsanej i smutnej tylko gdy bylyscie same bez Dawida to sie dobrze bawiłyscie.Żal mi go ,poprostu chłopak źle wybrał- komentują internauci- napisała kolejna internautka.