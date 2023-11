Anna i Jakub będą razem? To pytanie już od kilku tygodni zadają sobie wszyscy fani programu "Rolnik szuka żony". Ania i Jakub wzbudzają ogromne emocje wśród internautów, którzy mocno im kibicują. Fani mają nadzieję, że rolnik i jego kandydatka wkrótce ogłoszą, że są razem. W ostatnim odcinku show TVP uczestnicy podejmowali decyzje, z kim chcą się związać. Jakub w rozmowie z Martą Manowską powiedział wprost, że dla niego Anna to po prostu ta jedyna! Piękne wyznanie rolnika zachwyciło internautów. Jak komentują zachowanie Jakuba i Ani?

Fani kibicują Ani i Jakubowi

W ostatniej odsłonie programu "Rolnik szuka żony" Jakub już nie ukrywał, że Anna jest dla niego bardzo ważna. Rolnik przyznał jednak, że nie chce przestraszyć swojej kandydatki i czeka, aż będzie gotowa, żeby stworzyć z nim związek.

Faktycznie, ja nie mogę jej wystraszyć. Ja ją rozumiem, ona musi podejść do tego bardzo odpowiedzialnie, ona decyduje za dwie osoby. Jak będzie pewna, a ja o to zadbam, żeby była... Ja wiem, że to jest ona, ja wiem, że to jest ona! Ja uwielbiam te oczy, uwielbiam, jak przechodzi obojętnie czy ma uśmiechniętą minę, czy smutną- mówił wyraźnie wzruszony Jakub. Ja wiem, że dam radę, ja się nie boję. Wiem co chcę i się nie boję- dodał.

Anna nie ukrywała, że ma pewne obawy, ale również przyznała, że wierzy, że Jakub to ten jedyny.

Jeżeli to wszystko będzie wyglądało tak jak do tej pory to myślę, że to będzie właśnie on... Oczywiście mam jakieś obawy, nie wiem czy mój świat mu się spodoba. Inaczej żyję niż on, w małym mieszkanku z małym samochodem, rutyna codzienna. Zobaczymy, czy jemu będzie to odpowiadać bo nie mówię, że ma mu się spodobać- mówiła Ania. To może być właśnie ten, ten na którego czekałam bo jak wspominałam w liście na dobre rzeczy trzeba poczekać. Trochę się naczekałam- dodała.

Internauci są zachwyceni Anną i Jakubem. Fani zauważyli, że kandydatka rolnika ma pewne obawy, ale wszyscy mocno im kibicują!

- Cudowni Jakub i Anka są wspaniali oby im się udało !!!!

- Płakałam jak Kuba mówił o Ani. Cudowny facet i jak dla mnie to oni są dwoma połówkami jabłek

- Bardzo kibicuje tej parze, no aż mam ciarki tak się na nich miło patrzy ????????

- O matko jak Kuba pieknie mówi o Ani ! Tak mowi tylko bardzo zakochany facet. Zakochany mądry i taki wrazliwy . Ania ostrożna ale tez jej bardzo zalezy. Trzymam kciuki za was. ❤❤❤ Ulubiona para wszystkich edycji????????????- komentują fani programu.

Zobaczcie fragment programu "Rolnik szuka żony" i posłuchajcie, jak Jakub pieknie mówił o swojej kandydatce! My również mamy nadzieję, że Ania i Jakub będą razem!

Jakub nie ukrywa, że chce być z Anną.

Czy Anna i Jakub będą razem?

