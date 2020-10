Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony" zamieściła na swoim InstaStory poruszającą relację, w której wyznała, że niedawno straciła bliską osobę. Rolniczka zabrała również głos w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego - dostawała wiele wiadomości z prośbą o zajęcie stanowiska. Gwiazda show tvp z niepokojem patrzy na obecne wydarzenia i martwi się również sytuacją rolników. Zobaczcie, co powiedziała.

Ania Bardowska doskonale radzi sobie w mediach społecznościowych, na których zgromadziła rzeszę fanów. Zawsze była bardzo aktywna na Instagramie i miała stały kontakt ze swoimi wielbicielami. Ostatnio jednak rolniczka dość długo nie dawała znać - nie dodawała relacji, nie zamieszczała zdjęć, nie odpisywała na komentarze. Okazało się, że miała bardzo ważny powód i potrzebowała trochę czasu, aby znów wrócić do rytmu życia.

W dalszej części nagrania Ania Bardowska odniosła się do protestów rolników i kobiet. Przyznała, że jest przerażona tym, co obecnie dzieje się w naszym kraju. Dodała również swój głos w sprawie zaostrzenia prawa aborcyjnego w Polsce. Rolniczka przyznała, że chciałaby mieć wybór, chociaż nie wie, który jest dobry, a który zły.

Teraz, jak widzę to co się dzieje z kobietami, rolnikami, to po prostu mnie to przeraża - naprawdę mnie to przeraża. To, jaka jest cisza z drugiej strony, w jaki sposób media podają informacje, albo ich w ogóle nie podają, jak te informacje są zmieniane... Pytacie mnie czasami w wiadomościach prywatnych, co ja o tym myślę. Powiem Wam szczerze, że jeżeli chodzi o wybór, nie wiem jakiego dokonałabym. Nie wiem, który wybór jest dobry, a który zły. Ale chciałabym mieć ten wybór i to, że teraz tak mówię nie oznacza, że podjęłabym kroki w jedną albo drugą stronę - kompletnie nie wiem co bym zrobiła. Ale chciałabym możliwość wyboru - powiedziała Ania Bardowska w swojej relacji.