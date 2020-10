Rolnik szuka żony 7: Szokujące zachowanie Pawła wobec Marty. Czy spakuje walizki w kolejnym odcinku?

Szósty odcinek "Rolnik szuka żony" był pełen nieoczekiwanych rozstań. Program opuściła Agnieszka, kandydatka Dawida oraz Mateusz, kandydat Magdaleny. Jednak to nie koniec! W ostatnich minutach odcinka Paweł, który wrócił z randki z Agnieszką, powiedział do Marty szokujące słowa: z Tobą nie mam w planach randki nawet! Kobieta była wyraźnie zaskoczona i zapytała czy jedzie do domu, na co rolnik przytaknął. W tak dramatyczny sposób zakończył się odcinek, a fani programu w komentarzach mocno krytykują zachowanie Pawła.

Czy to był żart, aby sprawdzić czy Marta jest o niego zazdrosna? A może w tak zaskakujący sposób rolnik pożegnał swoją kandydatkę? W komentarzach rozpętała się prawdziwa burza!

Marta z "Rolnik szuka żony" opuści gospodarstwo Pawła?

Paweł do tej pory był uważany za najsympatyczniejszego uczestnika siódmej edycji "Rolnik szuka żony", ale po tym jak potraktował Martę musi pożegnać się z sympatią widzów. Już w poprzednich odcinkach kobieta dała do zrozumienia rolnikowi, że nie bawią ją żarty dotyczące uczuć, ale mimo to Paweł po raz kolejny zdecydował się na zaskakujące słowa wobec kobiety i wygląda na to, że żart o braku randki i wyjeździe do domu może się dla niego źle skończyć!

W zapowiedzi widać, że Marta potraktowała te słowa poważnie i nie zamierza bawić się w takie gierki. Internauci sugerują, że kobieta opuści program i nie pozwoli się w ten sposób traktować:

nawet jeśli to żart to Marta powinna spakować się i wyjechać. Trochę kultury i klasy zabrakło a mieć godność zawsze się przyda i nauczy kogoś manier i pokory - napisała wprost jedna z Internautek.

To nie jedyny krytyczny komentarz na temat zachowania Pawła wobec Marty! Fani programu nie mają wątpliwości, że rolnik zachował się nie fair i powinien traktować każdą z kobiet z szacunkiem, a nie mówić o odejściu w taki sposób, nawet jeśli to żart:

Chłopak nie przemyślał co mówi. Miało być zabawnie wyszło niestety słabo ... Nie gra się na uczuciach. To mogło się skończyć tragicznie Jeszcze jak jej to zaczal. Mówic 'z Toba randki nie planuje'.. Jak naprawdę odjedzie zobaczymy czy dalej żarciki będą się go trzymały. a może też chciała zrobić mu psikusa na jego poziomie? Może zechce go nabrać, że wyjeżdża, żeby utrzeć mu nosa.

Niektórzy spekulują też, że Paweł zakochał się w Marcie i w ten sposób chciał sprawdzić, czy jej również zależy:

To był na pewno żart, mało udany. Wydaje mi się, że on po prostu jest w niej zauroczony i sprawdził jej reakcję w głupi sposób, bo chciał zobaczyć czy jej też zależy. chcial sprawdzic czy jest zazdrosna i czy jej zalezy Pol randki z ta druga ( sorki ale nie pamiętam imienia ) rozmawiał o Marcie To na bank jest żart Na tyle odcinków już widać,że facet ma klasę i tak by się nie zachował. Zresztą to najfajniejszy charakter z całego programu.

Uważacie, że zachowanie Pawła i jego żart faktycznie uraził Martę i wyjedzie z jego gospodarstwa?

Wydawało się, że Marta jest faworytką Pawła. Jednak jego zachowanie po powrocie z randki z Agnieszką może przekreślić jego szanse u kobiety.