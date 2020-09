"Rolnik szuka żony" 7: Internauci oburzeni kasowaniem komentarzy po ostatnim odcinku. Produkcja odpowiada!

Ostatni odcinek "Rolnik szuka żony", w którym uczestnicy musieli zdecydować kogo zaproszą do swojego gospodarstwa, wywołał ogromne kontrowersje w sieci. Najpierw Internautom nie spodobało się skandaliczne zachowanie Józefa, który pozwalał sobie na zbyt wiele wobec nowo poznanych kobiet. Fani programu swoje oburzenie postawą 66-latka wyrazili w komentarzach na oficjalnym koncie programu na Facebooku, niestety większość z nich zniknęła! To stało się powodem do oskarżeń, że produkcja kasuje niewygodne komentarze! Jest odpowiedź TVP.

66-letni Józef zdecydował się szukać miłości w programie "Rolnik szuka żony". Mężczyzna nie ukrywał, że jest wdowcem od 16 lat i chciałby znów znaleźć miłość. Niestety szybko stał się najmniej lubianą postacią siódmej edycji za sprawą swojego bezpośredniego zachowania wobec swoich kandydatek. Fani programu oburzeni jego zachowaniem w komentarzach nie szczędzili mu ostrych słów krytyki.

Żenująca postawa, brak słow

Obleśne zachowanie Pana Józefa, aż przykro na to patrzeć. Zero szacunku do kobiet.

Bardzo niesmacznie sie to oglada, rozumiem jakies otarcia delikatne to jeszcze ale nie pocierania przez cala gre, obmacywanki no zero szacunku do kobiet a one niestety na to pozwalaja...nie moge na takie rzeczy patrzec zenada