Roksana Węgiel miała być jedną z gwiazd na koncercie z okazji Dnia Dziecka w Lubartowie. Niestet,y młodej artystce nie udało się dojechać, ponieważ wraz z ekipą zostali zatrzymani przez policję. Aby dotrzeć do Lubartowa miała z Chrzanowa dojechać na lotnisko w Katowicach, skąd prywatnym samolotem miała dolecieć na miejsce. Planu nie udało się zrealizować, a na Instastories piosenkarka wytłumaczyła i przeprosiła za nieobecność:

Zatrzymała nas policja, spisali nasze dane. Czekaliśmy trzydzieści minut, przez co nie zdążyliśmy na koncert. Pan policjant wykazał się totalnym brakiem wyrozumiałości. Robiliśmy wszystko, co w naszej mocy, prosiliśmy go, żeby nas puścił, ale niestety nie udało się - wyjaśniła.