Bez wątpienia Roksana Węgiel jest na tapecie internautów - nie tylko ze względu na swój wokalny talent, ale także na wgląd w życie prywatne. Jej związek z Kevinem Mglejem, choć trwa już jakiś czas, do teraz wzbudza kontrowersje i emocje. Tak też było tym razem. O co chodzi? Sami sprawdźcie!

Reklama

Roksana Węgiel zirytowana przez internautkę

Lata temu to właśnie ona, jako mała dziewczynka, zachwyciła Polaków. Wszystko za sprawą jej wokalnego talentu, który objawił się w muzycznym show dla najmłodszych. Utalentowana Roksana Węgiel wykorzystała swoje pięć minut sławy i do dzisiaj jest na językach fanów. Ci nie tylko wyczekują jej kolejnych artystycznych ruchów, ale także śledzą jej poczynania z życia prywatnego - a te wciąż wzbudzają liczne emocje. Wszystko zaczęło się w momencie, w którym młoda artystka zaczęła się spotykać ze starszym o 8 lat Kevinem Mglejem. Para bardzo szybko sformalizowała swój związek, ze względu na wiarę i miłość. Od tamtej pory są nierozłączni. Ostatnio Roksana Węgiel i Kevin Mglej zachwycili na premierze "Wednesday" w Londynie. Teraz z kolei co innego wzbudziło emocje w jednej z internautek.

Roksana Węgiel broni ukochanego

Jak się okazuje, zakochani wykorzystują każdy możliwy, wolny moment na wspólne budowanie wspomnień. Tym razem para udała się na wakacje do Rzymu, relacjonując wspólny wyjazd za pośrednictwem mediów społecznościowych. Młoda artystka opublikowała na swoim instagramowym koncie rolkę, na której widzimy jej ukochanego. Jedna z internautek skomentowała post w niewybredny sposób:

Co ona z nim robi? zapytała.

Na reakcję samej zainteresowanej nie trzeba było długo czekać:

Jestem szczęśliwa w Rzymie lol odpowiedziała.

Czuć, że artystka nie była zadowolona z powyższego pytania. Jak jednak widać po odpowiedzi, nie zamierza się przejmować przytykami. Śledziliście jej rzymskie wakacje?

Kim jest Roksana Węgiel?

Roksana Węgiel to polska piosenkarka, która zdobyła popularność jako zwyciężczyni pierwszej edycji programu „The Voice Kids” w 2018 roku. W tym samym roku wygrała również Konkurs Piosenki Eurowizji dla Dzieci z utworem „Anyone I Want to Be”, co przyniosło jej międzynarodowe uznanie. Urodziła się 11 stycznia 2005 roku w Jasle. Mimo młodego wieku, ma na koncie wiele przebojów, współprace z czołowymi artystami i prestiżowe nagrody. Roksana znana jest z mocnego głosu, dojrzałości muzycznej oraz charyzmy scenicznej. Obecnie kontynuuje karierę jako jedna z najbardziej rozpoznawalnych artystek młodego pokolenia w Polsce.

Zobacz także: