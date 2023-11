Podczas Międzynarodowego Festiwalu Talentów im. Anny German w Zielonej Górze w TVP 2 jedną z gwizd była Roksana Węgiel, która miała okazję zaśpiewać wielki hit artystki - "Eurydyki Tańczące". W sieci, na oficjalnym Facebooku TVP, pojawił się zapis występu 14-letniej piosenkarki, który wzbudził niemałą sensację. Dlaczego?

Roksana Węgiel zachwyciła publiczność w Zielonej Górze

Na nagranie ewidentnie widać, że głos nie współgra z obrazem i wygląda to, jakby gwiazda użyła playbacku. Takich komentarzy pojawiło się mnóstwo! Widzowie są rozczarowani, piszą, że Roxie powinna zaśpiewać na żywo.

Głos puszczany szybciej niż ona śpiewa - napisała jedna z internautek.

Owszem, ale to po prostu błąd w nagraniu, a Roksana w stu procentach zaśpiewała na żywo, co widać na innych nagraniach internautów. Potwierdza nam to również menadżer Węgiel:

100% na żywo wokal + 100% na żywo orkiestra - napisał Tomasz Mosiołek.

Na festiwalu w Zielonej Górze wystąpili również Anna Wyszkoni, Natalia Sikora, Pectus, Sławek Uniatowski oraz Justyna Steczkowska, która oddała hołd Korze w drugiej części koncertu poświęconemu zmarłej rok temu artystce.

Roksana Węgiel zachwyciła nie tylko głosem, ale i stylizacją!

Oglądaliście? W najbliższych dniach Roksanę zobaczycie również podczas Top of The Top Festival w Sopocie w TVN. Młoda artystka zaśpiewa w dwóch koncertach - 14 sierpnia ("iDance") oraz 16 sierpnia "Young Choice Awards". Najpewniej usłyszmy takie przeboje jak "Anyone I Want to be" oraz "Dobrze jest, jak jest". Czekacie? My bardzo!

