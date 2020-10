Modne botki na jesień Roxie Węgiel to hit 2020 roku! Ten model ma też Paulina Sykut-Jeżyna

Roksana Węgiel to nie tylko fantastyczna wokalistka młodego pokolenia, ale - jak widać - także dziewczyna, która wie co jest modne i stylowe. Paparazzi właśnie przyłapali piosenkarkę przed budynkiem Telewizji Polskiej i dzięki temu, możemy podziwiać jej absolutnie fantastyczną stylizację! Ten komplet to prawdziwy hit, a fakt, że zdobienia są ręcznie malowane, czyni go jeszcze bardziej wyjątkowym. Zobaczcie sami!

Roksana Węgiel zadała szyku! Jej komplet z ręcznie malowanym kwiatowym zdobieniem, to prawdziwy hit!

Roksana Węgiel zdecydowanie nie może narzekać na nudę! Praca artystyczna pochłania jej mnóstwo czasu, jednak wokalistka jest naprawdę świetnie zorganizowana. Potrafi doskonale łączyć obowiązki związane z działalnością artystyczną, jak również bardzo dobrze radzi sobie w szkole. Pomimo młodego wieku, ma również doskonały styl, który niekiedy jest szeroko komentowany przez znane osobistości ze świata show biznesu.

Niektórzy zarzucają Roksanie, że jej niektóre outfity są zbyt... odważne. Sama wokalistka stara się jednak nie zwracać na to uwagi i ubiera się tak, jak lubi. My zawsze uwielbiamy patrzeć na total looki piosenkarki - tym razem młoda gwiazda zachwyciła nas eleganckim kompletem, który jest po prostu prawdziwym hitem! Sami zobaczcie!

Paparazzi przyłapali Roksanę Węgiel przed budynkiem TVP. Na wizytę w studiu Telewizji Polskiej, młoda gwiazda wybrała czarną marynarkę i spodnie do kolan. Komplet jest zdobiony ręcznie malowanymi kwiatami. To arcydzieło wykonały Magdalena Wilk-Dryło oraz Wioletta Podsiadlik. Naprawdę ciężko oderwać wzrok od tej stylizacji!

Do tego hitowego kompletu, Roksana Węgiel dobrała elegancką, białą koszulę oraz trapery na grubej podeszwie (to kultowe Martensy, ich cena to ok. 600-700 zł). Całość wygląda naprawdę stylowo.

Przypomnijmy, że w podobnym modelu butów zakochała się nawet Paulina Sykut-Jeżyna!