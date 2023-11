Roksana Węgiel od wielu miesięcy jest obiektem ogromnego zainteresowania. Najpierw za sprawą pierwszej polskiej edycji The Voice Kids, którą wygrała, potem Konkursu Piosenki Eurowizji dla Dzieci, w którym również zwyciężyła! Ostatnio powodem zainteresowania jest jej nowy singiel „Lay low”, który niektórzy interpretują jako piosenkę zbyt śmiałą jak na 14-latkę.

Roksana Węgiel od kilku miesięcy jest zakochana. Spotyka się z Danielem Yastremskim, starszym od niej o rok wokalistą, który reprezentował w dziecięcej edycji konkursu Eurowizji Białoruś. Magazyn „Party” dowiedział się, że para poznała się jeszcze przed występem w Mińsku.

Daniel skontaktował się ze mną poprzez media społecznościowe. Wszyscy uczestnicy konkursu tak robili. Chcieliśmy się poznać, zanim zaczniemy konkurować ze sobą na Białorusi. I tak od słowa do słowa zorganizowaliśmy z Danielem w Internecie podwójną transmisję na żywo", opowiada Roxie.

Dziś też ich znajomość toczy się w dużej mierze w świecie wirtualnym. Dzielą ich przecież setki kilometrów! Czasem Daniel przyjeżdża do Polski i wtedy mają trochę czasu dla siebie, ale Roksana Węgiel nie zaprosiła go jeszcze do domu rodzinnego w Jaśle.

„Spotykają się głównie podczas koncertów. Nie traktujemy Daniela jak przyszłego zięcia. To jest bardzo młodzieńcza miłość”, śmieje się mama gwiazdy.

Jej córka również jest dyskretna i nie chce rozmawiać o uczuciach. Przyznaje tylko, że była to miłość od pierwszego wejrzenia. Czy Roksana rozmawia z rodzicami o dojrzewaniu?

„Wiem, że mogę przyjść do nich z każdym pytaniem, ale na razie naprawdę nie ma takiej potrzeby”, mówi.

Roksana stała się w Polsce prawdziwą gwiazdą

