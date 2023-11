Roksana Węgiel robi sporą karierę jak na czternastolatkę. Mimo że chodzi do szkoły, gra sporo koncertów, bierze udział w sesjach, nagrywa teledyski... Obowiązków jej nie brakuje! We wszystkim Roksanie pomaga mama! Co młoda wokalistka szykuje dla niej z okazji zbliżającego się dnia matki? Zobaczcie! Przy okazji Roxie zdradziła nam, czego nie lubi robić... Trochę ją rozumiemy! ;)

Reklama

Zobacz także: Roksana Węgiel krytykowana za seksowne stylizacje przejmuje się hejterami? "Nikt nie powiedział mi tego w twarz"

Roksana Węgiel z rodzicami tuż po wygranej Eurowizji. Na ich wsparcie zawsze może liczyć!

Reklama

Słuchaj ostatniego singla Roxie Lay Low w TIDAL!