Powstanie film o Roxie Węgiel?! "Mój zawód to ciężka praca, chciałabym to przekazać"

Roksana Węgiel jest niewątpliwie jedną z najbardziej cenionych wokalistek w naszym kraju. Chociaż ma zaledwie 15 lat, w swojej muzycznej karierze osiągnęła już wiele. Ostatnio w jednym z wywiadów młoda wokalistka przyznała, że jej wielkim marzeniem jest zrealizowanie filmu dokumentalnego o niej samej! Sprawdźcie szczegóły!

Roksana Węgiel marzy, aby powstał o niej film dokumentalny

Roksana Węgiel szturmem podbija rynek muzyczny od kilku lat. Przepustkę do wielkiej kariery zagwarantował jej udział w programie "The Voice Kids", który wygrała! Dalej były już tylko kolejne pasma zwycięstw i sukcesów. Niewątpliwie jednym z największych osiągnięć Roksany, było wygranie Eurowizji Junior w 2018 roku! To właśnie wtedy Polska po raz pierwszy mogła świętować zwycięstwo w tym prestiżowym konkursie. Rok później Roksana została współprowadzącą tego wydarzenia, które zostało zorganizowane w Gliwicach, gdzie ponownie zostaliśmy zwycięzcami dzięki Viki Gabor.

To naprawdę niesamowite jak wiele dokonała zaledwie 15 - letnia wokalistka. A jeszcze wiele sukcesów zapewne przed nią. Ostatnio w rozmowie z portalem pomponik.pl piosenkarka stwierdziła, że jej wielkim marzeniem jest, aby powstał film dokumentalny o jej karierze.

To jest moje marzenie. Niedawno oglądałam dokument o Ewie Farnej i naprawdę zrobił na mnie ogromne wrażenie i chciałabym, żeby powstało coś podobnego o mnie. [...] Chciałabym żeby było przedstawione to, czego ludzie do końca o mnie nie wiedzą. Chciałabym tam przekazać, że mój zawód to jest ciężka praca, bo wiele osób może nie zdawać sobie z tego sprawy. Dodatkowo zawarłabym tam ciekawostki, o których moi fani nie wiedzieli - powiedziała w rozmowie z portalem pomponik.pl, Roksana Węgiel.

Oczywiście trzymamy mocno kciuki, aby marzenie Roksany niedługo się spełniło! Chcilibyście zobaczyć taki film dokumentalny o karierze młodej wokalistki? My już nie możemy się doczekać!



East News

Wokalistka ma na swoim koncie mnóstwo sukcesów! Dzięki jej wygranej na Eurowizji Junior 2018, po raz pierwszy mogliśmy zorganizować konkurs w Polsce. Roksana Węgiel została wtedy jedną z prowadzących show.

East News

