&rtu=-1" width="0">Wcale nie musisz korzystać z usług profesjonalnego fotografa, by uwiecznić najważniejsze chwile z życia swojej rodziny. Dziś wystarczy dobry smartfon i odrobina wiedzy. Co zrobić, by zdjęcia najbliższych były pełne miłości, ciepła i uczuć? Sprawdź nasze 4 triki!

1. Pamiętaj o ważnych datach, ale i bądź czujny!

Ślub przyjaciółki? Pierwsze urodziny dziecka? Wspólne wakacje? To fotograficzny must-have! Rób dużo zdjęć, bo to najlepszy sposób, by uwiecznić wspomnienia, które niestety bywają ulotne. Pamiętaj jednak, że oprócz ważnych dat, które jesteśmy w stanie zapisać w kalendarzu i się do nich przygotować, są też momenty, których nie przewidzisz. Pierwszy krok twojego maluszka, zaręczyny, których zupełnie się nie spodziewałaś, kolacja-niespodzianka, którą mąż przygotował w tajemnicy? To są chwile, które będzie wspominać bardzo długo. Dlaczego ich nie uwiecznić na zdjęciu? Na szczęście zarówno te przewidywalne, jak i spontaniczne sytuacje możesz fotografować bez konieczności używania aparatów cyfrowych. Wystarczy odpowiedni sprzęt. Naszym faworytem jest smartfon Huawei P smart Pro, który wyróżnia się potężną optyką i wysoką wydajnością. Urządzenie zostało wyposażone w potrójny aparat fotograficzny opierający się na trzech obiektywach: głównym o rozdzielczości 48MP, ultraszerokokątnym z matrycą 8MP oraz obiektywie przeznaczonym do głębi ostrości o rozdzielczości 2MP. Aparat główny wspierany jest przez sztuczną inteligencję, która umożliwia m.in. stabilizację obrazu w trybie nocnym, co bezpośrednio wpływa na wysoką jakość zdjęć w trudnych warunkach oświetleniowych, nawet przy 6-sekundowym czasie naświetlania. Teraz rodzinne zdjęcia będą jeszcze większą przyjemnością!



2. Nie zapominaj o sobie

Wiesz na co narzeka wiele młodych matek? Na to, że nie mają zbyt wielu fotografii ze swoimi dziećmi. To w końcu one zwykle robią zdjęcia swojemu maleństwu, partnerowi, rodzinie i znajomym. I tak maluch ma mnóstwo zdjęć ze wszystkimi bliższymi i dalszymi członkami familii, a z matką ma ich najmniej.

My stanowczo mówimy temu „nie” :) Jeśli kochasz fotografować swoją rodzinę, to rób to nadal, ale absolutnie nie zapominaj o sobie. Wybierz smartfon, który umożliwia wykonanie perfekcyjnego selfie lub ma aparat szerokokątny. Zobaczysz - wszyscy się zmieścicie i każdy będzie miał piękną pamiątkę na lata.

Wybierz Huawei Huawei P smart Pro, który wyposażony został w przedni aparat, idealny do tego typu zdjęć. Smartfon wyróżnia się też dużą wydajnością pracy, energooszczędnym procesorem i pojemną pamięcią operacyjną (6 GB).

3. Nie dla ustawek!

Zdjęcia pozowane bywają nudne, sztuczne i niemodne. Zamiast ustawiania członków swojej rodziny pod linijkę pozwól im na swobodę i spontaniczne zachowanie. Nie ma nic piękniejszego niż niezaplanowane i całkowicie naturalne ujęcia. Fotografuj znienacka, trochę jak paparazzi. Twoje zdjęcia będą bardziej dynamiczne i będą niosły niesamowicie dużo emocji!

4. Subtelnie coś zaaranżuj

Jeśli marzy ci się profesjonalna sesja rodzinna, to już teraz pomyśl o miejscu, gdzie chcesz ją wykonać. Może będzie to rodzinnym sad, pobliski park lub pokoik twojego dziecka. Nie zapomnij o detalach, które budują całość. Wielu fotografów wykorzystuje w swojej pracy takie akcenty jak rośliny, pluszaki, klocki czy zabawne tabliczki z napisami. Ty też tak możesz. Przejrzyj Instagram i zainspiruj się najpiękniejszymi rodzinnymi fotografiami.

Chcesz poznać więcej trików? Koniecznie zobacz nasze wideo!

